В Перми обсудили предоставление льгот на проездные

Необходимость автоматизированной системы учета пассажиропотока в Перми назрела давно, отмечают эксперты. Среди преимуществ - прозрачность и обоснованный расход бюджета в сфере транспорта. Есть и свои недочеты. Одну из них - невозможность купить проездной иногородним студентам, депутаты предложили отменить. Также обсуждается количество поездок в месяц.



Геннадий САНДЫРЕВ, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Пермском крае:



- Введение этого постановления было абсолютно не подготовленным. Городская администрация взяла цифру в 90 поездок. Предоставила депутатам гордумы, обосновав, что все посчитано и согласовано. Ввела в заблуждение. И было принято это постановление



Отметим, электронная система учета введена с января 2017 года. За это время куплено почти 30 тысяч проездных.



Геннадий САНДЫРЕВ, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Пермском крае:



- Когда администрация вводила система пассажиропотока, она не была к ней готова. На наш взгляд, вы сначала введите систему подсчетов, посчитайте, вычислите точное количество поездок. После этого выстраивайте отношения с переводчиками и с населением.



На протяжении нескольких лет Пермская городская Дума рекомендовала администрации Перми приступить к внедрению электронной системы расчета билетов. За это время было проведено множество рабочих групп.



В ходе круглого стола председатель городской думы Юрий Уткин предложил обобщить всю полученную информацию и в максимально короткий срок принять итоговое решение.