В Перми начинают убирать новогоднее оформление
10 Февраля 2017 10:12
Все знают фразу "Праздник к нам приходит", а вот о том, что он уходит говорить как-то не принято. Но мы решили сделать исключение с одной только целью: успевайте насладиться зимней красотой! Еще несколько дней, и в городе исчезнут новогодние ёлки!
Лесная красавица прощально машет нам лапой - ель у Цирка простоит до середины февраля. Правда, возможно, и дольше - если морозы не уступят. Благодаря наступившему похолоданию новогоднее настроение не спешит покидать пермяков. В парке имени Чехова праздничное оформление будет работать до самой Масленицы, точнее - до 26 февраля. Ледовый городок тоже не спешит закрываться.
Екатерина АСКАРОВА, генеральный директор "Агентства социокультурных проектов":
- Несмотря на то, что сроки были определены - 14 февраля. В этом году было принято решение продлить работу, и мы дарим по многочисленным просьбам еще одни входные. Время работы городка - до 19 февраля!
Полярные мишки, деды морозы и сказочные фонтаны. В Перми работает 11 конструкций. Дирижер световой симфонии - находится в диспетчерской "Горсвета". Именно здесь включают и выключают новогодние конструкции. Огни зажигают по расписанию. Сегодня в 18.25. Правда, команда "тушите свет" уже дана. С каждым днем праздничных огней будет все меньше.
Елена ВАСЁВА, диспетчер МУП "Горсвет":
- Иллюминационные конструкции, которые у нас находятся на опорах, мы начали уже отключать - сегодня - закончат отключать по улице Героев Хасана. Дальше - Ленина. Сибирская и остальные, а конструкции, которые были установлены на площадях, все будут демонтированы к концу февраля месяца.
Первым демонтируют световой фонтан в Кировском районе. Правда, придется дождаться потепления, иначе можно повредить всю эту красоту - объясняют рабочие. Сказочные фигуры демонтируют до конца февраля. Вот такая зимняя сказка, которая, в буквальном смысле требует продолжения.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
27 Января 2017
13 Января 2017
13 Января 2017
11 Января 2017
10 Января 2017
10 Января 2017
10 Января 2017
09 Января 2017
06 Января 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦