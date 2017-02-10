(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Перми начинают убирать новогоднее оформление

10 Февраля 2017 10:12
Все знают фразу "Праздник к нам приходит", а вот о том, что он уходит говорить как-то не принято. Но мы решили сделать исключение с одной только целью: успевайте насладиться зимней красотой! Еще несколько дней, и в городе исчезнут новогодние ёлки!
48
Лесная красавица прощально машет нам лапой - ель у Цирка простоит до середины февраля. Правда, возможно, и дольше - если морозы не уступят. Благодаря наступившему похолоданию новогоднее настроение не спешит покидать пермяков. В парке имени Чехова праздничное оформление будет работать до самой Масленицы, точнее - до 26 февраля. Ледовый городок тоже не спешит закрываться.  

Екатерина АСКАРОВА, генеральный директор "Агентства социокультурных проектов":

- Несмотря на то, что сроки были определены - 14 февраля. В этом году было принято решение продлить работу, и мы дарим по многочисленным просьбам еще одни входные. Время работы городка - до 19 февраля!

Полярные мишки, деды морозы и сказочные фонтаны. В Перми работает 11 конструкций. Дирижер световой симфонии - находится в диспетчерской "Горсвета". Именно здесь включают и выключают новогодние конструкции. Огни  зажигают по расписанию. Сегодня в 18.25. Правда, команда "тушите свет" уже дана. С каждым днем праздничных огней будет все меньше.

Елена ВАСЁВА, диспетчер МУП "Горсвет":

- Иллюминационные конструкции, которые у нас находятся на опорах, мы начали уже отключать - сегодня - закончат отключать по улице Героев Хасана. Дальше - Ленина. Сибирская и остальные, а конструкции, которые были установлены на площадях, все будут демонтированы к концу февраля месяца.

Первым демонтируют световой фонтан в Кировском районе. Правда, придется дождаться потепления, иначе можно повредить всю эту красоту - объясняют рабочие. Сказочные фигуры демонтируют до конца февраля. Вот такая зимняя сказка, которая, в буквальном смысле требует продолжения.
Метки: Новый год
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
10 Февраля