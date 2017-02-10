В Перми начинают убирать новогоднее оформление

Лесная красавица прощально машет нам лапой - ель у Цирка простоит до середины февраля. Правда, возможно, и дольше - если морозы не уступят. Благодаря наступившему похолоданию новогоднее настроение не спешит покидать пермяков. В парке имени Чехова праздничное оформление будет работать до самой Масленицы, точнее - до 26 февраля. Ледовый городок тоже не спешит закрываться.



Екатерина АСКАРОВА, генеральный директор "Агентства социокультурных проектов":



- Несмотря на то, что сроки были определены - 14 февраля. В этом году было принято решение продлить работу, и мы дарим по многочисленным просьбам еще одни входные. Время работы городка - до 19 февраля!



Полярные мишки, деды морозы и сказочные фонтаны. В Перми работает 11 конструкций. Дирижер световой симфонии - находится в диспетчерской "Горсвета". Именно здесь включают и выключают новогодние конструкции. Огни зажигают по расписанию. Сегодня в 18.25. Правда, команда "тушите свет" уже дана. С каждым днем праздничных огней будет все меньше.



Елена ВАСЁВА, диспетчер МУП "Горсвет":



- Иллюминационные конструкции, которые у нас находятся на опорах, мы начали уже отключать - сегодня - закончат отключать по улице Героев Хасана. Дальше - Ленина. Сибирская и остальные, а конструкции, которые были установлены на площадях, все будут демонтированы к концу февраля месяца.



Первым демонтируют световой фонтан в Кировском районе. Правда, придется дождаться потепления, иначе можно повредить всю эту красоту - объясняют рабочие. Сказочные фигуры демонтируют до конца февраля. Вот такая зимняя сказка, которая, в буквальном смысле требует продолжения.