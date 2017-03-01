В Перми начался ямочный ремонт дорог
01 Марта 2017 10:13
Старт дан. Как и в прошлом году, городские власти начинают ремонт дорог в Перми заблаговременно.
Глава города Дмитрий Самойлов поставил задачу соответствующим службам - за три недели провести профилактические работы на всех дорогах, чтобы продлить срок их службы.
Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:
- В этом году асфальтовый завод запускается в конце февраля и практически на стыке февраля и марта наши подрядчики выходят на работу литым асфальтом, таким образом, профилактика на пермских дорогах будет выполнена в течение ближайших двух-трех недель.
Менять дорожное полотно традиционным горячим способом подрядчики начнут, как только позволят погодные условия. Список дорог, которые отремонтируют с полной заменой покрытия, уже сформирован: 18 объектов за счет федерального финансирования, 9 объектов капитального ремонта и реконструкции. Конкурсы по выбору подрядных организаций уже стартовали. Итоги подведут в конце марта. Кроме того, по указанию главы города, устранить необходимо и стихийно возникшие раскопки на улицах города.
Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:
- После зимы 2016-2017 года было выполнено достаточно большое количество раскопок, аварийных в том числе. Там где были проведены раскопки, должны быть приведены обязательно владельцами сетей нашими инфраструктурными компаниями, нашими партнерами в нормативное состояние. Мы жестко ставим задачу - первое июня.
Всего в 2017 году в Перми планируют отремонтировать около миллиона квадратных метров дорог, ключевыми объектами станут улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью и замена трамвайных путей на Северной дамбе.
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