В Перми началась подготовка к празднованию 9 Мая

Пермь готовится к 9 мая. Первым делом начнётся набор волонтеров. Они сопровождают ход "Бессмертного полка", помогают при распределении гостей и ветеранов на торжественных мероприятиях. В планах - набрать до трехсот человек.

Екатерина АСКАРОВА, генеральный директор агентства социокультурных проектов:



- До 1 апреля мы собираем заявки, а с 1 апреля начнется обучение волонтеров. Их зона ответственности очень большая и высокая. Эти ребята должны очень быстро ориентироваться в ситуации. Очень много внештатных моментов.



Уже планируются масштабные репетиции праздничных событий. В этом году в День Победы по Октябрьской площади традиционно пройдёт парад тех, кто по долгу службы носит погоны. После для горожан и гостей Перми состоится представление на эспланаде.