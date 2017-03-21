В Перми из-за краха "Татфондбанка" пострадали члены ТСЖ

Теперь товарищество собственников жилья может претендовать на выплаты из разорившегося "Татфондбанка" только после физлиц и ИП, что сводит шансы вернуть средства "коммунального вклада" практически к нулю, говорят эксперты. И несмотря на то, что для банков, где хранятся спецсчета, установлены серьезные критерии - не менее 20 млрд капитала и прочее, это не гарантирует сохранности сбережений. Впрочем, в Госдуме не видят проблемы, считая, что этот случай единичный.



В Перми "Татфондбанк" имел 1 структурное подразделение, в котором обслуживалось около 1,3 тыс. вкладчиков, общий размер вкладов которых составлял 630 млн руб.



По состоянию на 13 марта Агентство по страхованию вкладов с физическими лицами рассчиталось почти по всем своим обязательствам. Им выплачено порядка 280 млн рублей, остаток страхового возмещения – 3,95 млн рублей (1,4%). Требования юридических лиц в ходе процедуры ликвидации удовлетворяются в третью очередь.



Напомним, ЦБ отозвал лицензию у "Татфондбанка" 3 марта. На сегодняшний день банк находится под управлением назначенной Банком России временной администрации. Первое судебное заседание по иску ЦБ о признании банка банкротом сегодня назначено на 12 апреля.