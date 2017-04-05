В Перми игрушка-подарок вызвала сильную аллергию у ребенка

В социальных сетях появилась информация, что в одном из торговых центров Перми девочка, поиграв на площадке развлекательного комплекса, получила в качестве приза за заработанные баллы игрушку-лизуна. Мама девочки делает предположение, что именно эта игрушка стала причиной сильнейшей аллергической реакции, которая началась после этого у ребенка.

"У ребёнка опухли глаза, язык, уши, тело покрылось толстой красной коркой, признаки удушья и бесконечный зуд. Я обратилась в Управление Роспотребнадзора, там развели руками и сказали, что ничего не могут сделать и провести экспертизу данного вещества, так как на самом лизуне нет его состава и никаких нормативных актов на него. Я обратилась в защиту прав потребителей, там мне ответили, что это подарок, вы же за игры деньги платили, а не конкретно покупали этого лизуна". - говорится в сообщении паблика ВК "Подслушано Пермь"

Фото: VK.com - "Подслушано Пермь"