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В Перми детские площадки могут появиться на частной территории

15 Февраля 2017 09:45
В Перми детские площадки могут появиться на частной территории. С таким предложением выступили депутаты пермской городской думы на первом в этом году заседании временной комиссии по благоустройству города.
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Участники обсудили возможность реализации проекта по созданию детских игровых и спортивных площадок в микрорайонах частной застройки. Народные избранники поручили городской администрации проработать механизм, позволяющий строить такие объекты в рамках депутатских программ.

Также члены комиссии рекомендовали городской администрации обеспечить стопроцентное освещение на пермских улицах и разработать проект по строительству дополнительных сетей.

Не обошли и тему платных парковок Перми. Обсудили расходы и прибыль первой очереди.

Владимир ПЛОТНИКОВ, депутат Пермской городской Думы:

- Мы обсуждали первую очередь. Мы хотим знать прозрачность, куда идут деньги. Когда мы будем знать конкретику, будем знать на сколько это удобно для горожан. Когда у нас будут конкретные цифры, тогда мы будем говорить о второй очереди.

По итогам встречи, Владимир Плотников попросил администрацию подготовить детальную информацию о том, сколько денег заработал бюджет на парковках, и какие суммы тратятся на контроль оплаты. Результаты озвучат на следующем заседании.
Метки: Детские площадки Плотников
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