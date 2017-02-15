В Перми детские площадки могут появиться на частной территории

Участники обсудили возможность реализации проекта по созданию детских игровых и спортивных площадок в микрорайонах частной застройки. Народные избранники поручили городской администрации проработать механизм, позволяющий строить такие объекты в рамках депутатских программ.



Также члены комиссии рекомендовали городской администрации обеспечить стопроцентное освещение на пермских улицах и разработать проект по строительству дополнительных сетей.



Не обошли и тему платных парковок Перми. Обсудили расходы и прибыль первой очереди.



Владимир ПЛОТНИКОВ, депутат Пермской городской Думы:



- Мы обсуждали первую очередь. Мы хотим знать прозрачность, куда идут деньги. Когда мы будем знать конкретику, будем знать на сколько это удобно для горожан. Когда у нас будут конкретные цифры, тогда мы будем говорить о второй очереди.



По итогам встречи, Владимир Плотников попросил администрацию подготовить детальную информацию о том, сколько денег заработал бюджет на парковках, и какие суммы тратятся на контроль оплаты. Результаты озвучат на следующем заседании.