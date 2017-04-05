В Перми дети войны возложили венки к монументу «Героям фронта и тыла»

В честь тех, кто по возрасту не смог принять участия в боевых действиях, Борис КОПЫЛОВ вместе с друзьями возложил венки к монументу «Героям фронта и тыла». Эти декоративные композиции сделаны исключительно своими руками и средствами. Идея увековечить память детей войны возникла спонтанно, ещё четверть века назад, - рассказывает Борис Михайлович.



Борис КОПЫЛОВ:



- Тогда Китай снабжал нас, Россию, тушёнкой. Так называлась "Великая стена", - консервные банки, 700-граммовые. Я как-то купил одну такую банку, раскупорил и обалдел. Внутри там - золотистое покрытие, как нитрат титана. Вот сейчас, как церковные купола, такие у нас. И мысль тогда пришла, 25 лет назад: "А что, если из них делать вот эти венки?".



Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- Венки выполнены в стиле барокко. Каждый весит, минимум, 5 килограммов. Столь тяжёлыми они получились оттого, что декоративные элементы сделаны из нержавеющей стали. Такой материал, по словам автора, может сохранять свой первозданный вид до полувека.



Теперь в планах Бориса КОПЫЛОВА отдать честь и фронтовым героям. Если удастся найти средства на материалы, аналогичные венки пермяк планирует установить около мемориала "Скорбящая" в Разгуляе и возле скульптуры "Разорванное братство" на Сибирской, - памятнику погибшим в афганской войне.