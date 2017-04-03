В Пермь доставили ковчег с мощами Николая Чудотворца

Николай Чудотворец - один из самых почитаемых святых в православном мире. К нему идут с житейскими нуждами, семейными неурядицами, проблемами со здоровьем и в рабочих делах.



Иеромонах Илия, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали Перми Архиерейского подворья:



- На нашей святой Руси мы его почитаем, потому что люди, обращаясь к нему с молитвами, получали от него всегда скорую помощь. Там множество чудес. Хромы встают, инвалиды встают, незрячие люди исцеляются, больные встают. И больные онкологическими заболеваниями исцеляются.



Верующие пермяки смогут поклониться Святителю Николаю в храме в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали", который построили в память о 88 погибших в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года. Он находится недалеко от места трагедии, по адресу улица Лодыгина, 40а. Ковчег с мощами великого чудотворца пробудет в храме до 23 апреля. Ежедневно здесь после богослужений будет читаться акафист Святителю Николаю.