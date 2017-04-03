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В Пермь доставили ковчег с мощами Николая Чудотворца

03 Апреля 2017 10:48
Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца доставили в Пермь накануне из Свято-Никольского мужского монастыря в городе Ухта республики Коми.
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Николай Чудотворец - один из самых почитаемых святых в православном мире. К нему идут с житейскими нуждами, семейными неурядицами, проблемами со здоровьем и в рабочих делах.

Иеромонах Илия, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали Перми Архиерейского подворья:

- На нашей святой Руси мы его почитаем, потому что люди, обращаясь к нему с молитвами, получали от него всегда скорую помощь. Там множество чудес. Хромы встают, инвалиды встают, незрячие люди исцеляются, больные встают. И больные онкологическими заболеваниями исцеляются.

Верующие пермяки смогут поклониться Святителю Николаю в храме в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали", который построили в память о 88 погибших в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года. Он находится недалеко от места трагедии, по адресу улица Лодыгина, 40а. Ковчег с мощами великого чудотворца пробудет в храме до 23 апреля. Ежедневно здесь после богослужений будет читаться акафист Святителю Николаю.
Метки: Николай Чудотворец Пермь РПЦ
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