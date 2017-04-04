В Год экологии в Перми молодые ученые представили свои лучшие разработки

Анастасия ПЕТУХОВА, корреспондент:



- Специальный гость научно-технической конференции - еж Володя. В этом году молодые ученые и специалисты компании "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" не только представляют свои разработки, но и помогают спасти обитателей леса. Здесь на этой площадке организован пункт сбора батареек. Желающих принять участие в экологической акции оказалось немало.



В одной руке - батарейки, в другой - доклад. Акцию "Лукойл-Пермнефтеорсинтез" проводит впервые, а вот конференция для молодых специалистов - это уже традиция. Здесь молодежь представляет лучшие научные разработки.



Дмитрий АЖИМОВ, ведущий специалист Управления оценки и развития персонала ПАО "ЛУКОЙЛ":



- Молодежь - это тот резерв, который в будущем встанет у руля активов компании, поэтому большое внимание уделяется, особенно, в части инноваций на примере пермского завода мы видим, что ребята внедряют уже свои разработки, что приносит экономическую эффективность.



Александра Костылева изучила секреты нефтяной "кухни" и представляет жюри свой вариант спортивного бензина. Топливо для спорткаров, изготовленное на "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" будет дешевле аналогов, а самое главное - все компоненты отечественного производства.



Александра КОСТЫЛЕВА, лаборант 4 разряда исследовательской лаборатории ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез":



- Мы здесь представили свою работу по разработке рецептуры спортивного бензина, и далее эта работа будет направлена в департамент ПАО "Лукойл", будут создавать СТО по маркам спортивных бензинов, я надеюсь, что все не закончится этим надеюсь, что начнется налаживание производства.



Поддержка молодежи - одно из приоритетных направлений политики "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". В прошлом году из 30 разработок 6 были внедрены. Особое внимание получают предложения, которые направлены на решение экологических вопросов.



Сергей АНДРОНОВ, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез":



- Для нашего профиля бизнеса, для нефтепереработки экология и промышленная безопасность - это всегда приоритет номер 1. Наша главная цель - это безопасное и эффективное производство нефтепродуктов, поэтому все, что касается экологических аспектов нашей деятельности - всегда нами рассматривается как один из основных приоритетов деятельности.



Мероприятия, посвященные охране окружающей среде, проходят не только в Год экологии. По инициативе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" организован ежегодный конкурс школьных проектов "Пермь - мастерская будущего". Акция по сбору вторсырья тоже имеет шанс получить продолжение. За короткое время нефтепереработчики собрали 100 килограммов батареек. А это значит, что им удалось спасти более 6 000 ежей.