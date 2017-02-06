В Гамовской средней школе открыли новый пищеблок

Галина МИКОВА, директор Гамовской средней школы:



- Ремонт, конечно, был нужен, потому что с 72 года на кухне ремонт не производился, все системы были уже устаревшие, поэтому детям очень нравится, родителям очень нравится, учителя в восторге, кормят вкусно, мы очень благодарны.



Галина Михайловна не скрывает восторга. Отремонтированное помещение столовой, кухня оснащенная современным технологическим оборудованием. Все это стало возможным благодаря реализации дополнительного соглашения между компанией "ЛУКОЙЛ" и Пермским краем. 6,5 миллионов рублей, из которых 4,5 - деньги нефтяников, а 2 миллиона - средства бюджета муниципального района. Результат - два месяца ремонта и с первого дня третей четверти в школе заработал пищеблок.



Александр КУЗНЕЦОВ, глава Пермского муниципального района:



- Главная задача образования и муниципалитета - безопасность наших детей. Должно быть качественное оборудование, должен быть вид, способность проводить мероприятия связанные с дезинфекцией, с чистотой, с порядком, чтобы родители были спокойны за своих детей отправляя их в школу, чтобы учителя были спокойны, чтобы дети получали качественное питание, калорийное сбалансированное и безопасное.



16-е соглашение, которое гарантирует для территорий края новые объекты в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Советник представителя президента компании "ЛУКОЙЛ" в Пермском крае Владимир Жуков рассказывает, что с каждым годом усилия только наращиваются.



Владимир ЖУКОВ, депутат Законодательного Собрания Пермского края:



- Мы в рамках соглашения и общеобразовательным школам помогаем, и объектам здравоохранения, и культуры. Много перечислять можно. Все больницы, поликлиники, которые есть в Индустриальном районе, все в рамках соглашения между "ЛУКОЙЛом" и Пермским краем модернизируются, реконструируются, новое оборудование покупается. В этом году в Крохово будет построен ФАП - это давняя просьба руководства Савинского поселения и людей. Все это в этом году будет построено.



Один миллиард шестьсот сорок миллионов рублей - таков объем инвестиций компании "ЛУКОЙЛ" в Пермский край на 2017 год. Половина этих денег на производство, половина на социальное инвестирование в регион. Сегодня ни у кого нет сомнений, что все пункты этого соглашения будут выполнены в полном объеме.