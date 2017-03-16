В эту субботу в центре Перми закроют движение транспорта

В субботу, 18 марта, из-за проведения праздничных мероприятий в честь Дня воссоединения Крыма с Россией будет закрыто движение личного транспорта по улицам Монастырская, Окулова и Комсомольскому проспекту. Движение общественного транспорта не изменится, но возможна временная приостановка движения автобусного маршрута №3 и троллейбусного маршрута №1.



С 12:00 до 14:00 будет закрыто движение личного транспорта:



- по улице Монастырской на участке от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;



- по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Советская до улицы Монастырская (без остановки движения по улице Советская).



Также в пятницу, 17 марта, с 22:00 будет закрыто движение и запрещена парковка автомобилей по улице Окулова на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта, будут работать эвакуаторы.



Водителям просят быть более внимательными и заранее планировать свои маршруты.