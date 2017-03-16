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В эту субботу в центре Перми закроют движение транспорта

16 Марта 2017 15:00
Перекрытие автодороги связано с праздничным мероприятием, которое пройдет на Соборной площади, сообщает пресс-служба администрации Перми.
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В эту субботу в центре Перми закроют движение транспорта
В субботу, 18 марта, из-за проведения праздничных мероприятий в честь Дня воссоединения Крыма с Россией будет закрыто движение личного транспорта по улицам Монастырская, Окулова и Комсомольскому проспекту. Движение общественного транспорта не изменится, но возможна временная приостановка движения автобусного маршрута №3 и троллейбусного маршрута №1.

С 12:00 до 14:00 будет закрыто движение личного транспорта:

- по улице Монастырской на участке от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева;

- по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Советская до улицы Монастырская (без остановки движения по улице Советская).

Также в пятницу, 17 марта, с 22:00 будет закрыто движение и запрещена парковка автомобилей по улице Окулова на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта, будут работать эвакуаторы.

Водителям просят быть более внимательными и заранее планировать свои маршруты.
Метки: Дороги закрыты
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