В Балатовском парке появились ручные белки

Белки часто не дожидаются своих кормильцев в назначенном месте и рвутся встретить гостей, что называется, "с порога".



Вот только соревноваться за возможность первыми накормить городских белок всё же лишнее, уверяют экологи: грызунов хватит на всех. Ведь минувший год отличился хорошим урожаем пищи для пушистых зверьков, - шишек и ягод. Потому некоторые особи дали даже двойной приплод! По предварительным подсчётам, сейчас в Балатовском парке обитает от 600 до 1000 белок.



Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- Скоро на территории парка развлечений, что в Черняевском лесу, можно будет открывать ещё один аттракцион под названием "Покорми живую белку", где, вместо билетов, посетители будут приобретать лакомства для грызунов. А продолжительность такого развлечения будет зависеть от количества заготовленного корма.



Забава, конечно, хорошая, но изобилие пищи, которую заготавливают горожане для грызунов, приводит к тому, что последние стали крайне избалованными, говорит лесничий Вадим САНАЧЁВ. Поэтому, если вы намерены пообщаться с белками вблизи, то далеко не факт, что вам удастся приманить зверьков горсткой семечек. Запасайтесь деликатесами!



Вадим САНАЧЁВ, участковый лесничий Черняевского участкового лесничества:



- У каждой белки бывает свой особенный вкус. Одна может любить фундук, а другая только семечки больше предпочитает. То есть было такое, что с разных рук даёшь - они выбирают, какая нравится.



Избыточная продовольственная поддержка от посетителей леса причиной лишнего веса грызунов, конечно, не станет, однако подкармливать животных нужно с умом. Их пищей могут стать семена подсолнуха или тыквы, пшеничный хлеб, фрукты, а вот из орехов стоит давать только нежареные, не приправленные, а самое главное - нежирные сорта! Например, грецкие или кедровые. В противном случае, трагедии не миновать!



Вадим САНАЧЁВ, участковый лесничий Черняевского участкового лесничества:



- Если много жирной пищи съест, вредной пищи съест, то теряет осторожность, она становится медлительным. Соответственно, может стать быстро источником пищи для других хищников.



Кстати, их в Черняевском лесу тоже немало. Можете смело отправляться понаблюдать или накормить ежей, куниц, горностаев, зайцев. Также здесь обитает более 100 видов пернатых - коршуны, дятлы, совы, ястребы. Очевидцы рассказывают, что видели на территории леса животных и покрупнее, например, иногда сюда заглядывают лисы и лоси.