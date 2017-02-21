(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В 2017 году продолжится строительство Пермского краевого суда

21 Февраля 2017 15:30
Строительство третьей очереди здания Пермского краевого суда пройдёт в несколько этапов.
63
Строительство Пермского краевого суда 2017 год
Уже готова проектно-сметная документация, она прошла экспертизу. Также имеется разрешение на строительство. Стройка рассчитана на несколько лет. Новый комплекс появится вблизи уже существующего. Финансирование проекта пройдёт за счёт федеральных средств.

Напомним, в 2011 году в Перми открыли новое здание краевого суда. Работы велись с 2003 года, было потрачено около 800 млн рублей.
Метки: Краевой суд Строительство
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
21 Февраля