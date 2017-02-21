В 2017 году продолжится строительство Пермского краевого суда

Уже готова проектно-сметная документация, она прошла экспертизу. Также имеется разрешение на строительство. Стройка рассчитана на несколько лет. Новый комплекс появится вблизи уже существующего. Финансирование проекта пройдёт за счёт федеральных средств.



Напомним, в 2011 году в Перми открыли новое здание краевого суда. Работы велись с 2003 года, было потрачено около 800 млн рублей.