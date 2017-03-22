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Управляющая компания заплатит пермяку за повреждение автомобиля

22 Марта 2017 09:56
Летом 2016 года на припаркованную машину упала ветка, причинив повреждения: на крыше образовалась вмятина, сломалось заднее стекло, на переднем образовалась трещина.
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Управляющая компания заплатит пермяку за повреждение автомобиля
Общий ущерб согласно экспертной оценке превысил 130 тысяч рублей без учета износа, с учетом износа - чуть более 89 тысяч рублей. Кировский районный суд Перми решил взыскать с ООО "УК "Гарант" в пользу владельца автомобиля материальный ущерб с учетом износа автомобиля. Истец с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда согласилась с доводами истца и определила изменить решение суда первой инстанции. Таким образом, ООО "Управляющая компания "Гарант" должна заплатить за повреждения автомобиля в пользу истца всю сумму материального ущерба (130.043 рубля 20 копеек), т.е. без учета износа.
Метки: Суд Управляющая компания
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