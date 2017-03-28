Пермским студентам разрешили без паспорта покупать льготный проездной

Айна ЯКУПОВА, член Молодежного совета при Пермской городской Думе:



- Депутатский корпус, администрация города Перми пошли навстречу студентам и пересмотрели свое решение. Таким образом, отменили пермскую прописку. На сегодняшний день покупать льготные проездные могут все студенты Пермского края, которые учатся в городе Перми.



Еще одно предложение со стороны студенческого сообщества - увеличение лимита поездок до 120 и возможность пополнения счета при желании самого льготника.



Как отмечает уполномоченный по правам человека в регионе, предоставление льготных проездных - это добровольные обязательства, которые взяли на себя пермские власти. Исходя из нынешней системы, сумма скидки составляет 40 процентов. То есть, цена разового проезда уменьшается с 20-ти рублей до 12-ти.



Татьяна МАРГОЛИНА, уполномоченный по правам человека в Пермском крае:



- Мне кажется, очень важно, что такие переговоры состоялись. На мой взгляд, на абсолютное большинство вопросов, переговоры дали положительное решение. Все возможные предложения были достигнуты.



Возможность поддержать предложения, высказанные на слушаниях, у депутатов будет на ближайшем заедании Думы, которое пройдет сегодня.