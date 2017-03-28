Пермским студентам разрешили без паспорта покупать льготный проездной
28 Марта 2017 11:28
Более 13 тысяч человек. Именно столько пермских студентов подписали петицию в Молодежный совет при Пермской городской Думе об изменении правил продажи и использования льготных проездных. В ходе публичных слушаний активисты вузов и власти города решили ряд конкретных вопросов.
Айна ЯКУПОВА, член Молодежного совета при Пермской городской Думе:
- Депутатский корпус, администрация города Перми пошли навстречу студентам и пересмотрели свое решение. Таким образом, отменили пермскую прописку. На сегодняшний день покупать льготные проездные могут все студенты Пермского края, которые учатся в городе Перми.
Еще одно предложение со стороны студенческого сообщества - увеличение лимита поездок до 120 и возможность пополнения счета при желании самого льготника.
Как отмечает уполномоченный по правам человека в регионе, предоставление льготных проездных - это добровольные обязательства, которые взяли на себя пермские власти. Исходя из нынешней системы, сумма скидки составляет 40 процентов. То есть, цена разового проезда уменьшается с 20-ти рублей до 12-ти.
Татьяна МАРГОЛИНА, уполномоченный по правам человека в Пермском крае:
- Мне кажется, очень важно, что такие переговоры состоялись. На мой взгляд, на абсолютное большинство вопросов, переговоры дали положительное решение. Все возможные предложения были достигнуты.
Возможность поддержать предложения, высказанные на слушаниях, у депутатов будет на ближайшем заедании Думы, которое пройдет сегодня.
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