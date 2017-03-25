Только 3 пермских коллекторских агентства имеют право взыскивать долги
25 Марта 2017 11:00
"Звонят и пишут незаконно", - жалуются пермяки на коллекторов. В Пермском крае судебными приставами зарегистрирован 1 факт административного правонарушения в отношении коллекторского агентства, которое ведет свою деятельность, не находясь в государственном реестре. Дело в настоящее время находится на стадии рассмотрения.
На сегодняшний день среди пермских компаний только три: "Камелот", "Агентство ЮВС" и "Вела-Пермь" официально имеют право взыскивать долги.
Ольга НАКАРЯКОВА, и.о. руководителя УФССП России по Пермскому краю:
- Ознакомиться с этим Реестром можно на сайте Федеральной службы судебных приставов, причем Пермский край входит в число семи регионов, в которых деятельность данных организаций зарегистрирована и внесена в Реестр, безусловно, самый крупный из них - это Москва.
Также официально с должниками в Прикамье работают компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ульяновска, включенные в федеральный Реестр. По данным краевой службы судебных приставов, на сегодняшний день новых заявлений от юридических лиц, желающих оформить право взыскивать долги на рассмотрение, не поступало.
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