Старый Новый год. История и особенности праздника

Европа, а за ней и весь мир перешла на более точный григорианский календарь еще несколько столетий назад. А Россия жила по старому - юлианскому. Отсюда в начале прошлого столетия и наше "отставание" от остального мира почти на две недели. Большевики своим декретом решили исправить ситуацию - мировая революция должна сверять время по одним часам.



Дмитрий СОФЬИН, кандидат исторических наук:



- Связано это с общим духом революционных преобразований, стремление поменять все и вся. В том числе перейти на григорианский календарь. Тем более, что лидеры большевиков долгое время жили в Европе.



Заодно отменили и старые праздники. Тех же, кто их отмечал, считали нелояльными к советской власти.



Дмитрий СОФЬИН, кандидат исторических наук:



- В советское время, когда усиленно боролись с религией, особенно в довоенный период, решили не всегда идти против течения, а какие-то традиционные праздники, связанные с религией, приспособить под новый светский стиль.



Для многих праздник по-прежнему оставался поводом поплясать и выпить чарку, да еще и не одну. Несмотря на всю красоту и торжество пролетарских праздников: могучим строем идут колонны трудящихся. От них исходит грозная сила, готовая снести с пути вражеские оплоты. Неумолимо тикают часы, предвещая конец старого мира. Такой вот подход. Ну, россиянам теперь как без лишнего праздника. Прошло уже почти столетие, как перешла Россия на григорианский календарь. Со Старым Новым годом!