Стартовал прием заявок на конкурс социально значимых проектов «Город – это мы»

Анастасия ЗЫРЯНОВА, заместитель начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми:



- В этом году запланировано проведение конкурса по 15 номинациям. Размеры финансирования поддержки проектов от 100 до 400 тысяч рублей в зависимости от номинации.



Эксперты оценят претендентов на победу по 21 критерию.В том числе впервые по участию в региональных и федеральных проектах.



Алексей ГРИБАНОВ, заместитель председателя Пермской городской Думы:



- Этот конкурс обладает колоссальной привлекательностью. Только вдумайтесь, как минимум 300-400 проектов на конкурсе. Это говорит, что люди неравнодушны и хотят жить в красивом, ухоженном, чистом городе. Мы стимулируем творческую и гражданскую инициативу организаций.



Цель конкурса, как сказано в положении, - привлечение некоммерческих организаций к решению социальных проблем, развитие творческой и гражданской активности жителей города Перми. Заявки на участие можно подать с 10 марта, в течение двух недель, в будни по адресу: ул. Борчанинова, 8. Итоги объявят через месяц.