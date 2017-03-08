Стартовал прием заявок на конкурс социально значимых проектов «Город – это мы»
08 Марта 2017 19:43
Мероприятие проводится в 19-ый раз, по целому ряду номинаций - от повышения уровня физической культуры населения до улучшения демографической ситуации в городе. Две из них в этот раз экологической тематики.
Анастасия ЗЫРЯНОВА, заместитель начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми:
- В этом году запланировано проведение конкурса по 15 номинациям. Размеры финансирования поддержки проектов от 100 до 400 тысяч рублей в зависимости от номинации.
Эксперты оценят претендентов на победу по 21 критерию.В том числе впервые по участию в региональных и федеральных проектах.
Алексей ГРИБАНОВ, заместитель председателя Пермской городской Думы:
- Этот конкурс обладает колоссальной привлекательностью. Только вдумайтесь, как минимум 300-400 проектов на конкурсе. Это говорит, что люди неравнодушны и хотят жить в красивом, ухоженном, чистом городе. Мы стимулируем творческую и гражданскую инициативу организаций.
Цель конкурса, как сказано в положении, - привлечение некоммерческих организаций к решению социальных проблем, развитие творческой и гражданской активности жителей города Перми. Заявки на участие можно подать с 10 марта, в течение двух недель, в будни по адресу: ул. Борчанинова, 8. Итоги объявят через месяц.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
20 Декабря 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦