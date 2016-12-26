Спасатели Прикамья отмечают профессиональный праздник

522 спасенных жизни... С одной стороны, это сухие цифры статистики за 2016 год, а с другой - подвиги, которые каждодневно совершают прикамские спасатели - все те, кто несет службу в рядах министерства по чрезвычайным ситуациям.

Всего - 5844 человека. Среди них и спасатели-международники, и спасатели 1, 2, 3 классов, и сотрудники пожарной охраны, и других подразделений МЧС.



Сегодня, 27 декабря, эти люди отмечают свой профессиональный праздник - День спасателя.



Оксана БУТИНА, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю:



- По традиции мы собираемся в актовом зале, приглашаются лучшие по профессии, те, кто получает какие-то государственные награды, ведомственные медали, почетные грамоты от администрации края, от нашего руководства, от министерства.



Сегодня, несмотря на свой профессиональный праздник, они в строю, они на своём боевом дежурстве, они готовы прийти на помощь всем и каждому. Захлопнулась дверь, кошка залезла на дерево или кто-то попал в беду - эти люди всегда придут на помощь. Спасут. И не важно какие преграды возникнут на пути: земля, вода, огонь или воздух.