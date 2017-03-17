«Спартак» готовится к торгам

После инвентаризации имущества общества «Магнит-Инвест» пройдёт оценка. ООО банкротится, а спортивный объект является предметом залога по договору об ипотеке в «Экопромбанке», лишённом в августе 2014-го лицензии. Основной кредитор "Спартака" сейчас - «Агентство по страхованию вкладов». Бывший же совладелец банка и собственник манежа Владимир Нелюбин продал актив в счет погашения долгов. Прошлогодняя попытка судебных приставов реализовать "Спартак" с близлежащей землёй за 250 миллионов рублей не увенчалась успехом: покупателей не нашлось. В мэрии заявляют, что рассматривают варианта с приобретением объекта.Сергей САПЕГИН, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми:- Администрация города, во-первых, ведёт переговоры, состоялся ряд рабочих встреч, по сохранению условий тренировок, тренировочного процесса, тех спортивных школ, которые занимаются в данном манеже. Вторая сторона этих отношений - у администрации города есть желание приобрести этот объект в муниципальную собственность. Сейчас прорабатываются механизмы по реализации этого плана.В марте на change.org появилась петиция за сохранение манежа . Поддержали её официально пока менее пятисот человек. Активисты также собирают подписи через социальные сети, прося Президента, руководство края и города вмешаться в ситуацию. Поводом послужила информация на публичной кадастровой карте Росреестра в интернете. Участок, где фактически стоит объект, с 18 января годится для многоквартирного строительства. В региональном управлении федеральной службы поясняют: "Спартак" с февраля прошлого года в зоне ЦС-3 (под размещение спортивно-зрелищных сооружений). После принятия соответствующего решения Гордумы. Актуализацией же сведений на карте занимаются в Москве, туда о несоответствии доложили.





По некоторым данным, с прежней управляющей компанией действительно велись переговоры о возможном сносе комплекса. Директор гандбольного клуба Алексей Никифоров выражает надежду, что теперь до этого не дойдёт.Алексей НИКИФОРОВ генеральный директор гандбольного клуба "Пермские медведи":- Из разговоров о том, когда пришли инвесторы, для того чтобы строить здесь жилые дома... Им было отказано в связи с тем, что законом стоит так называемый ЦС-3, спортивный объект. Ну, и если Глава города, как говорят, поставил свою подпись под этим, ну надо руководству нашему городскому хотя бы верить.В "Спартаке" сейчас физкультурой и спортом занимаются более полутысячи человек. Торги, по прогнозу конкурсного управляющего, пройдут не раньше июля. А если кредиторы зайдут в судебные разбирательства, новый хозяин манежа определится ещё позже.