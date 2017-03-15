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Соцсети: В Перми исчез целый отдел полиции

15 Марта 2017 17:21
В социальных сетях появилась фотография документа, который получил житель Перми от судебных приставов.
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Соцсети: В Перми исчез целый отдел полиции
В документе сказано, что ещё в 2013 году гражданка получила решение Свердловского районного суда, где в свою очередь сказано, что отдел полиции № 7 (Свердловский район) ГУ МВД России по Пермскому краю должен заплатить гражданке деньги в сумме 7.500 рублей. Похоже, в добровольном порядке вопрос урегулировать не удалось. Гражданка обратилась с решением к судебным приставам-исполнителям.

Соответствующая запись содержится в едином банке данных исполнительных производств.

ПРИСТАВЫ ИЩУТ МЕНТОВ.jpg


Однако, как шутят пермяки в социальных сетях, "Судебный пристав-исполнитель не смог найти целый отдел полиции".


ШУТКА.jpg


27 февраля 2017 года судебный пристав-исполнитель составил акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю.

ПРИСТАВЫ ИЩУТ МЕНТОВ_2.jpg



Метки: ФССП Полиция МВД
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