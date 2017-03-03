Состоялась прямая линия с представителями полиции и прокуратуры Перми

Абсолютно все звонившие поднимали одну и туже проблему - незаконная продажа алкоголя.



Некоторые адреса звучали не по одному разу. В ходе беседы выяснялось, что помимо алкоголя в этих точках могут незаконно распространяться и наркотические вещества.



Андрей НАЗАРОВ, прокурор Перми:



- Это не какая-то разовая акция, работа идет на протяжение длительного времени. Правоохранительные органы эту проблему знают на протяжении последних пяти лет мы сделали анализ как движется динамика у нас с изъятием алкогольной продукции с привлечением к ответственности.



Каждый год за незаконный оборот алкогольной продукции в городе под санкции попадают порядка 2000 человек. Изымаются тонны контрафактного алкоголя. Прокурор города назвал прошедшую "прямую" - "хороший формат общения", с возможностью услышать население и своевременно среагировать.