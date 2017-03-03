Состоялась прямая линия с представителями полиции и прокуратуры Перми
03 Марта 2017 10:27
За час в городской колл-центр поступило 16 звонков. На вопросы жителей отвечали прокурор города Андрей НАЗАРОВ и исполняющий обязанности начальника полиции Сергей Абросимов.
Абсолютно все звонившие поднимали одну и туже проблему - незаконная продажа алкоголя.
Некоторые адреса звучали не по одному разу. В ходе беседы выяснялось, что помимо алкоголя в этих точках могут незаконно распространяться и наркотические вещества.
Андрей НАЗАРОВ, прокурор Перми:
- Это не какая-то разовая акция, работа идет на протяжение длительного времени. Правоохранительные органы эту проблему знают на протяжении последних пяти лет мы сделали анализ как движется динамика у нас с изъятием алкогольной продукции с привлечением к ответственности.
Каждый год за незаконный оборот алкогольной продукции в городе под санкции попадают порядка 2000 человек. Изымаются тонны контрафактного алкоголя. Прокурор города назвал прошедшую "прямую" - "хороший формат общения", с возможностью услышать население и своевременно среагировать.
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