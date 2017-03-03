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Состоялась прямая линия с представителями полиции и прокуратуры Перми

03 Марта 2017 10:27
За час в городской колл-центр поступило 16 звонков. На вопросы жителей отвечали прокурор города Андрей НАЗАРОВ и исполняющий обязанности начальника полиции Сергей Абросимов.
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Абсолютно все звонившие поднимали одну и туже проблему - незаконная продажа алкоголя.  

Некоторые адреса звучали не по одному разу. В ходе беседы выяснялось, что помимо алкоголя в этих точках могут незаконно распространяться и наркотические вещества.

Андрей НАЗАРОВ, прокурор Перми:

- Это не какая-то разовая акция, работа идет на протяжение длительного времени. Правоохранительные органы эту проблему знают на протяжении последних пяти лет мы сделали анализ как движется динамика у нас с изъятием алкогольной продукции с привлечением к ответственности.

Каждый год за незаконный оборот алкогольной продукции в городе под санкции попадают порядка 2000 человек. Изымаются тонны контрафактного алкоголя. Прокурор города назвал прошедшую "прямую" -  "хороший формат общения", с возможностью услышать население и своевременно среагировать.  
Метки: Прямая линия Прокурор Полиция
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