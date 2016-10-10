Собака бывает кусачей только от жизни собачьей

Собаки на улицах от сырости не заводятся. Этих животных когда-то кто-то взял домой, а потом наигрался и выбросил. Совсем не думая о том, что у собак тоже есть память. Сюда можно приводить детей и взрослых на экскурсию перед тем, как они собираются взять домой по слезным просьбам своих малышей собаку. Это - жертва жестокости людей.



Сейчас их кормит бюджет. Пока, к сожалению, только на 2 млн рублей в год. Собаки здесь толстые, сытые, просто им очень холодно из-за морозов. И душой, если у собак есть душа, они вряд ли отогреются. Их предали, бросили. Вряд ли эти собаки будут испытывать теплые чувства к людям. Только очень много доброты сможет их отогреть во всех смыслах этого слова.



Те мужчины, которые умеют держать в руках молоток и пилу, могут помочь сколотить деревянные настилы... Те, у кого дома есть старые одеяла, могут привести их сюда, а пока все так, как есть...



Директор этого приюта - очень обязательный человек. Так нам показалось. Мы будем помогать ему тем, чем можем. Возможно добрым словом и честным признанием, что такая проблема существует. Людей в нашем городе, которые делают добрые дела, помогают этим несчастным животным просто так на общественных началах, много.



Мы ответственны за тех, кого приручили. Собака становится кусачей только после того, как ее предал, выбросил на улицу человек. Если неравнодушные люди помогут четвероногим, создадут им теплые собачьи условия, может быть жестокости в мире хоть на каплю станет меньше…