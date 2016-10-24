Скользкие улицы: пермяки в очереди в травмпункт

Походка выходит смешная, но лучше уж идти по-спортивному, с палками, чем с костылями. Иначе можно не удержаться. Тем, кто не убережется от гололеда, сногсшибательное настроение гарантировано. В пермских травмпунктах сегодня опять очередь. Причина - скользкие улицы.



Александр КОЗЛОВ:



- Решил догнать автобус, разогнался очень сильно, бежал. Может, 30 км/ч. Я думал со всего разгона запрыгнул в автобус и не получилось. И на бордюр сел.



В тот день Александру удалось остановить автобус. Ему даже уступили место кондуктора. Вот только ехать пришлось не по делам, а в травмпункт. Ушибы и растяжения - это меньшее из зол. Оказывается, страшнее всего при падении получить вывих.



Константин БЕЛОВ, главный врач Первого травмпункта:



- Однозначно, тяжелее вывих и его распознать не так сложно. Во-первых, это выраженные боли, и нарушение контуров сустава, деформация, боль. При растяжении этого нет. Может быть отек, припухлость.



Растяжение связок - травма неприятная, но по сравнению с остальными, считается легкой. Срок восстановления - 2 недели. А вот с вывихом придется на время забыть о работе. На то, чтобы поправиться, потребуется месяц, а то и больше. В зависимости от вида сустава.



Зулейха ХАФИЗОВА, врач травматолог-ортопед травмпункта Свердловского района г. Перми:



- Вывих тазобедренного сустава - это самый сложный вывих. Это очень тяжело протекает, с последствиями. И мобилизация очень длительная.



При вывихе тазобедренного сустава на лечение потребуется полгода. Причем, часть времени придется провести в гипсе. В некоторых случаях лучше перелом, правда, и он порой, с трудом заживает. А сколько потребуется средств на физиопроцедуры, мази и бинты. Пермяки об этом точно не задумываются, когда в такой гололед бегут за уходящим автобусом.