«СИБУР» вручил гранты на реализацию социально значимых проектов в Перми

Именно поэтому идея образовательного учреждения нашла поддержку на конкурсе, который проводит компания «СИБУР». Ребятам достанется новый химический класс. Еще один сертификат на хорошее дело получает мобильная лаборатория для школьников.



Анна КОЛДОМОВА, руководитель учебно-методического центра Пермского краевого индустриального техникума:



- Наш проект называется "Создание мобильной лаборатории "Экос". Это лаборатория, которая предназначена для профессиональных проб со школьниками. Почему она мобильная? Потому что она производить пробы не только на базе Индустриального техникума, но и на базе школ, охватывая максимальное количество детей, которые увлечены химией!



В этом году на конкурс было подано 48 заявок, из них 8 стали победителями. Поддержку получают лучшие проекты по направлениям: развитие городов, образование, спорт, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- "Сибур-Химпром" очень много вкладывает в Индустриальный район, в город в целом. Неслучайно в прошлом году предприятие было признано лучшим в решении социальных вопросов в городском конкурсе.



Конкурс социально значимых проектов - часть благотворительной программы «СИБУР» "Формула хороших дел". Компания поддерживает идеи общественных организаций и помогает сделать шаг от задумки к реализации.



Константин ЮГОВ, генеральный директор пермской площадки "СИБУРа":



- Есть партнеры, в которых мы верим и понимаем, что если мы начинаем что-то делать, то это обязательно закончится хорошо и успешно. И мы рады, что в 17 году 2 гранта мы даем в те же самые руки. Это школа № 91 и это "Урал обитаемый", благотворительная организация, с которыми мы собирали батарейки в 16-ом году.



Победители конкурса прошлого года - фонд "Урал обитаемый" - собрали и отправили на утилизацию 4,5 тонны батареек. Так что "Менять мир к лучшему" - девиз не только компании, но и ее партнеров.