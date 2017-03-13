Штрафы для дорожников серьезно вырастут
13 Марта 2017 18:19
Плохое содержание дорожного полотна - сопутствующий фактор 2-ух из 3-х ДТП, произошедших этой зимой в Прикамье. Такие данные называют в краевой Госавтоинспекции.
Полицейские выдали 3000 предписаний об устранении нарушений и ещё составили почти шесть сотен протоколов за плохое содержание улично-дорожной сети.
Андрей НИЖЕГОРОДОВ, заместитель начальника отдела надзора УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю:
- На сегодняшний день штраф на должностных лиц составляет от 2 до 3 тысяч рублей.
В результате некоторым безответственным ответственным должностным лицам дешевле заплатить несколько таких штрафов в месяц или за весь сезон, чем оперативно приводить дорожное полотно в порядок. Правда, подобная практика уже в ближайшее время может кануть в лету. Грядут изменения в административное законодательство. Они предусматривают увеличение штрафов в десятки раз.
Андрей НИЖЕГОРОДОВ, заместитель начальника отдела надзора УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю:
- Те изменения в законодательство, которые уже в ближайшее время вступят в силу, они будут учитывать в т.ч. стал ли этот недостаток сопутствующим ДТП или нет. В свою очередь, ужесточение наказания в отношении должностных лиц, т.е. проступков должностных лиц, я думаю, будет способствовать большей дисциплинированности этих должностных лиц.
Таким образом, должностное лицо за первое выявленное нарушение будет платить 30 тысяч в казну, а за повторное может лишиться должности на 3 года. Стоит отметить, что это наказание предусмотрено не только за плохую уборку дорог от снега, но и за отсутствие разметки и за ямы в асфальте.
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