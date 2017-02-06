Шойгу подарил свою фуражку пермскому суворовцу

Им стал Иван Матвеев - самый младший из команды пермских суворовцев. За лучшую шутку Ваня получил генеральскую фуражку из рук министра.



Иван МАТВЕЕВ, курсант Пермского суворовского военного училища:



- Я очень боялся выступать перед генералом армии, мы все боялись. Наша команда первый раз выступала. И мы заняли пятое место! Не понимаю, как это случилось, но мы заняли 5 место!



Пермское суворовское военное училище впервые принимает участие в армейском КВНе. И сразу - такой нешуточный успех. "КВН в погонах" ежегодно проходит среди довузовских образовательных учреждений Минобороны. Игры 2017 года стали рекордными по числу участников, но именно Ваня произвел серьезное впечатление на жюри: Масляков и Шойгу смеялись до слез.



Иван МАТВЕЕВ, курсант Пермского суворовского военного училища:



- Когда старый пес Тузик ослеп на один глаз, его стали называть Кутузик! На ракетах "Тополь-М" не ставят маркировку, потому что все равно читать потом будет некому! Фуражку я получил от Шойгу за свою лучшую шутку, которая называлась "Обращение Безрукова к НАТО". Это было смешно. Очень!



Это уже третья по счету фуражка. В 2015 году Сергей Шойгу впервые сделал такой подарок на играх КВН - тогда он заявил, что каждый финал будет завершаться вручением головного убора. К награде в Пермском суворовском училище отнеслись со всей серьезностью - она станет одним из главных музейных экспонатов. И пусть фуражка Ивану пока не по размеру, зато теперь есть к чему стремиться! Стать генералом мечтает каждый суворовец.