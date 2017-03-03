Школьное питание: столовая или ланчбокс?

А ведь у нас тоже есть такая традиция - взять с собой еду в дорогу. Помните, как в русской сказке "Машенька и медведь": сел на пенек, съел пирожок, и дальше пошел. Сегодня дети целый день проводят в школе, так что перекусить просто необходимо.



Валентина КРАСНОСЕЛЬСКИХ, директор школы № 2:



- На мой взгляд, нет ничего плохого в том, что ребенок перекусит яблоком или выпьет сок, который ему с любовью дали в семье. Но как директор я настаиваю на организации горячего питания.



В противовес домашним бутербродам - горячая еда в столовой. Есть мнение, что школьное питание рассчитано на среднестатистического ученика, а ведь родной ребенок - особенный, со своими предпочтениями. Одни - на диете, потому что аллергики, другие - соблюдают пост. Но школы и здесь подстроились.



Ангелина ГОСТЕВА, заведующая производством гимназии № 11 им. С.П. Дягилева:



- Есть дети, которые не едят мясо, едят рыбу, им готовим с рыбой, есть дети, которые не едят мясо и рыбу, мы им делаем запеканки. У нас очень много детей появилось тех, которые не едят молочный белок. Мы им пюре не готовим, оставляем просто картофель с растительным или оливковым маслом делаем. Не даем им запеканки.



Большинство образовательных учреждений не запрещают ланчбоксы, но и не поощряют. Всё-таки суп не в каждый контейнер нальешь. Да и где разогреть?



За время съемок нашего сюжета ни одного ланчбокса не было замечено. Видимо, дети ими пользуются редко, зато у взрослых - вызывают интерес, особенно старинные. Образцы 80-ых и 90-ых годов сегодня приобретают коллекционеры.