Сегодня в Перми пройдет концерт памяти жертв крушения Ту-154

На сцене дворца культуры им. Солдатова выступят пермский хор «Млада» под руководством заслуженного деятеля искусств России Ольга Выгузова и Пермский губернский оркестр под управлением полковника Евгения Тверетинова. Вход на мероприятие свободный. Начало в 17.00.



Евгений ТВЕРЕТИНОВ руководитель Пермского губернского оркестра:



- Эта беда не только российская, беда коснулась всех здравомыслящих людей и тонко чувствующих друг друга. В память ушедших сегодня у нас будет концерт в 17:00. Одно из произведений будет - музыка Валерия Халилова, которую мы планировали сыграть на его творческом вечере в Перми.



Также в рамках благотворительного концерта неравнодушные пермяки могут пожертвовать средства в фонд «Справедливая помощь», исполнительным директором которой, до этой страшной трагедии была Елизавета Глинка, всем известная как Доктор Лиза.