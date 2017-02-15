Сегодня в Перми отмечают День вывода советских войск из Афганистана

Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. Ежегодно в этот день, при любых погодных условиях, у пермского памятника "Разорванное братство" собираются ветераны войны, родители погибших воинов и просто неравнодушные люди почтить память погибших. В Афганистане погибло 140 наших земляков, двое пропали без вести. Всего в афганском походе приняло участие около 6000 пермяков.