Сегодня учёные Перми отмечают День российской науки

Виктор КОТЕГОВ, профессор кафедры природных и биологически активных соединений химического факультета ПГНИУ:



- У нас большие надежды на то, что в конечном итоге на основе этой субстанции удастся получить эффективную и малотоксичную лекарственную форму. Речь идет о таблетках.



По словам ученых, новое соединение должно снизить уровень глюкозы, усилить биологическое действие инсулина и нормализовать содержание холестерина в крови. Сейчас исследователи проводят доклинические испытания.



Руслан ПЕПЕЛЯЕВ, корреспондент:



- 8 февраля - Всероссийский день науки. В этот день 293 года назад указом Петра I была основана Петербургская академия наук. Наблюдается преемственность. А значит, приоритеты отдаются как академическим исследованиям, так и практической реализации.



Предсказать направление урагана. Создать высокопрочный сплав. Предотвратить техногенную аварию. По данным Роспатента, за прошлый год прикамские ученые направили к ним на рассмотрение более 400 разработок.



Валерий МАТВЕЕНКО, директор института механики сплошных сред Уральского отделения РАН:



- Сегодня одно из направлений - это создание системы индивидуального мониторинга. Вы знаете те техногенные проблемы, которые возникли у нас в Березниках. Выше 50 зданий охвачено вот этой системой. Мы можем в режиме онлайн, зная коды с компьютера войти и регулярно отслеживать поведение этих объектов.



Как говорил Альберт Эйнштейн, наука не является и никогда не будет законченной книгой. Каждый важный успех приносит новые вопросы. Решение которых для пермских ученых - не только работа, но и хобби.