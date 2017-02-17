Сегодня прикамская молодежь отмечает День российских студенческих отрядов
17 Февраля 2017 12:00
Среди всех студентов их легко узнать. Шевроны, значки и другие знаки отличия. 17 февраля - День российских студенческих отрядов. Сегодня ребята набирают новых бойцов. Впереди лето и освоение целины.
Елизавета СИМАКОВА, руководитель штаба студенческих отрядов ПНИПУ:
- Очень много российских объектов, именно строек. Например, с этого года мы очень ждем, что запуститься новый отряд на базе автодорожного факультета, и ребята отправятся в Крым на строительство федеральных трасс.
Форма синего цвета отличает бойцов транспортного отряда. Ребят привлекает романтика дорог и возможность увидеть страну. Алина, к примеру, студентка медицинского вуза, но с радостью работала проводником.
Алина ЮВАКАЕВА, экс-командир отряда "Олимпия-сервис":
- Я отработала 3 сезона, 3 лета. Километров - даже не знаю. Каждый сезон - около 7 поездок. Туда-обратно. Много городов увидели. Было и сложно, и интересно, но это память на всю жизнь!
Штукатур-маляр, каменщик, плотник-бетонщик-арматурщик еще и гитарист. Этим летом его встречали как героя. Иван Байдин - один из лучших командиров стройотряда. На Всероссийской стройке в Санкт-Петербурге его бойцы показали самые высокие результаты. Они принимали участие в строительстве стадиона "Зенит Арена" и станции метро. Это далеко не весь послужной список студента.
Иван БАЙДИН, командир студенческого строительного отряда "Строитель":
- В 2014 году поехали на космодром "Плесецк" - Архангельская область, город Мирный, там мы строили жилой микрорайон для военных, которые будут на космодроме. В 2015 году мы поехали в Екатеринбург. Там строили жилой микрорайон Академический. Многие считают, если у тебя много значков, ты крутой. Ну да, так и есть.
Ребята разворачивают знамя 1968 года. Работать в отряде было почетно. Да и сейчас самые крупные и масштабные объекты в стране не обходятся без помощи студентов.
Светлана БАЛДЫКОВА, командир отряда спасателей "Атлант":
- Это молодость, это жизнь. Это весело. То, что ты сидишь дома, нет. Давайте съездим, поработаем. Сделаем, поможем!
Строители, вожатые, спасатели, а в прошлом году в Прикамье появился новый - животноводческий отряд. Прежде чем стать бойцом, ребята проходят обучение. В Пермском крае создано 70 отрядов. Так что каждый может выбрать занятие по душе.
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