Сегодня отмечается Всемирный день гражданской обороны

Человеку, оказавшемуся в ситуации с угрозой для жизни и здоровья, лучше действовать по понятным правилам, считают в региональном представительстве "Российского союза спасателей"

Алексей ДУДАРЕВ, руководитель регионального отделения "Россоюзспаса":



- Если идёт видимое задымление и неприятный запах. Мы понимаем, что это возгорание. Необходимо принять все меры, чтобы защитить органы дыхания. Тряпку смочить в воде, приложить к лицу. Опуститься ниже на пол. Эвакуироваться, эвакуировать детей, больных, соседей. Постараться выбраться и оповестить всех.



О введение режима ЧС (будь то природного, техногенного, биолого-социального характера) - гражданина должны своевременно оповестить и рассказать ему как быть дальше, поясняет начальник Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Шарапов.



Александр ШАРАПОВ, начальник УГЗ ГУ МЧС России по Пермскому краю:



- При получении информации, во-первых, это сигнал "внимание всем" по средствам звукового сигнала, сирен, он должен включить радио, телевидение. Узнать, что произошло, как действовать в той или иной ситуации. Основным способом защиты населения является эвакуация из зоны поражения.



По данным МЧС, сейчас в Прикамье около 1000 специальных защитных сооружений, половина из которых находится на территории промышленных предприятий и готова принять людей, застигнутых ЧС на производстве.



Устав Международной организацией гражданской обороны был одобрен в первый день весны 45 лет назад, тогда восемнадцатью государствами. Сейчас в организации более 50 стран, включая с 93-го года Россию.