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Сегодня день рождения изобретателя радио Александра Попова

16 Марта 2017 11:54
Невский проспект сегодня трудно представить без вечерних огней, а ведь когда-то здесь было темно. Электрическое освещение появилось в 80-е годы 19 века благодаря товариществу "Электротехник", где работал Александр Степанович Попов.
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В это время Александр Попов уже точно определился с научными интересами. Это электротехника. Из Пермской губернии он приехал в Санкт-Петербург и даже не подозревал, что перевернет этот мир. В Центральном музее связи, что на Почтамтском переулке, хранятся неопровержимые доказательства: именно Попов был первым.

Нина БОРИСОВА, заместитель директора по науке и технике Центрального музея связи им. А.С. Попова:

- У нас находиться первый приемник Попова, с помощью которого Александр Степанович демонстрировал возможность передачи информации с помощью электромагнитных волн на заседании русского физического общества.

В музейном зале находится модель той самой радиосистемы, которую 7 мая 1895 года Александр Степанович Попов представил научному сообществу. Конструкция из двух частей: одна - излучает электромагнитные волны, другая - на них реагирует. Спустя полвека 7 мая стало профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к беспроводной связи. Вторая дата - 16 марта - день рождения Александра Попова.

Квартира, где жил Александр Попов, расположена в профессорском доме Санкт-Петербургского электротехнического института. Здесь наш земляк работал, став уже известным ученым.

Лариса ЗОЛОТИНКИНА, руководитель музейного комплекса СПбГЭТУ "ЛЭТИ":

- Александр Степанович не просто изобретатель, он физик, физик, который работал во всех диапазонах. У него есть изобретения в оптике. Он писал статьи о преобразовании энергии. Он работал с радиоактивностью. Кусочек радия просто носил в кармане сюртука.

Это был удивительный ученый, бескорыстно посвятивший себя науке. Память о нем увековечена не только в северной столице, но и на родной земле. Вот почему между Санкт-Петербургом и Пермью существует неопреодолимая связь, не слабее электромагнитной. В день рождения изобретателя радио Александра Попова смотрите "Специальный репортаж"! Сегодня вечером в 20.40.
Метки: Попов Радио День рождения Санкт-Петербург
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