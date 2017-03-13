Счастливы вместе: совместная аренда жилья помогает пермякам экономить

"Соблюдение правил - одно из условий совместного проживания", - говорит Антонина ОБОРИНА. К тому же их выполнение настраивает на рабочий лад. А мотивировать друг друга и было главной целью совместного проживания, ради которого Антонина с друзьями решили арендовать коттедж.



Арендовать дом оказалось еще и дешевле, чем, к примеру, однушку в Перми. С каждого чуть более 10 тысяч рублей, а все условия под боком, к тому же добавляются плюсы проживания на природе - свежий воздух, большая территория. Во дворе - баня.



Наталия ПОПОВА, корреспондент:



- Три этажа, просторная игровая комната, здесь каждый может найти себе занятия по душе. Но по сложившейся традиции каждый вечер, все жильцы дома собираются за чашечкой чая.



И как говорят эксперты рынка недвижимости, желающих сменить квартиру на дом в черте города, не так уж и мало. Правда, чаще арендуют дома семьи, но в последнее время ситуация стала меняться.



Наталья ИЩУК, руководитель отдела аренды и вторичного жилья агентства недвижимости:



- Такая тенденция действительно есть, мы называем эти загородные дома гостевыми домами, люди обращаются, это чаще всего 10-15 человек. Стоимость этих коттеджей от 90-120 тысяч в месяц. Если сообща, то это очень выгодно.



Самые популярные районы для аренды домов - Запруд, Южный, Ива, Курья. Выбирать дом нужно тщательно. Не только коммуникации проверить, но и правильно составить договор аренды или найма.