Самая многодетная семья Прикамья проживает в Александровском районе

В Пермском крае за два первых месяца года родилось 676 первенцев. По данным регионального министерства социального развития, речь идёт об единственных пока детях в семьях, появившихся на свет в январе-феврале.

А вот прикамских семей, в которых 10 и больше детей, теперь 9. У Елены и Алексея Самосадкиных из Лысьвы 10-м стал маленький Ефим. У Ефима семь братьев и две сестры.



Самая же многочисленная семья региона, как нам рассказали в министерстве, проживает в Александровском районе. В ней 14 детей, 12 из которых сейчас несовершеннолетние.