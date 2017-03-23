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Самая многодетная семья Прикамья проживает в Александровском районе

23 Марта 2017 17:49
В Пермском крае за два первых месяца года родилось 676 первенцев. По данным регионального министерства социального развития, речь идёт об единственных пока детях в семьях, появившихся на свет в январе-феврале.
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А вот прикамских семей, в которых 10 и больше детей, теперь 9. У Елены и Алексея Самосадкиных из Лысьвы 10-м стал маленький Ефим. У Ефима семь братьев и две сестры.

Самая же многочисленная семья региона, как нам рассказали в министерстве, проживает в Александровском районе. В ней 14 детей, 12 из которых сейчас несовершеннолетние.
Метки: Многодетные Дети
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