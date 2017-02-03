С пользой для здоровья: где можно прогуляться вечером в Перми

Пусть и за забором, но всё же природа. Те, кто живет в центре, спешат в парк имени Горького. Здесь произрастает около двух тысяч деревьев - дубы, клены, березы - всё это удалось сохранить со времен основания парка. А было это еще при Модерахе. В городском саду, что у Сибирской заставы, гулял сам великий князь Михаил Романов, а теперь можем пройтись и мы. Правда, надо успевать. В 10 вечера ворота закрываются.



Екатерина ЗОТОВА:



Раз в неделю точно бываем. Необязательно на лыжах, а просто катаемся с горок на аттракционах. Недалеко живем, воздух чистый, народу не очень много.



Если вы оказались в микрорайоне "Гайва" - смело идите на свет. В парке имени Чехова даже вечером - ясно как днем. Всё благодаря освещению. И не пугайтесь, если увидите среди деревьев темные силуэты людей. Это памятники, а их здесь не мало. У входа пермяков встречают "Три сестры" - настраивают на задумчивый лад. Правда, горят в этом парке далеко не все фонари. Так что выбирать стоит только центральные аллеи.



Анастасия ПЕТУХОВА, корреспондент:



- Улица Целинная - одна из любимых среди бегунов, потому что длинная и проходит через лес. Летом здесь катаются на велосипеде и гуляют с детьми, а вот зимой - никого. И это неудивительно, ведь целый участок не освещен.



Вот мы и оказались на темной стороне Перми. Лес, конечно, красивый. Но безопасность - на первом месте. Уж лучше гулять в парке под присмотром охраны!



В Кировском районе есть свой парк аттракционов, правда, добраться до него тоже аттракцион. Вокруг - темный лес! И это неудивительно. Площадь территории составляет десятки гектаров, среди них освоена только часть. Но пермяков это не останавливает. Среди жителей Закамска место заработало хорошую репутацию, не зря же его называют "Счастье есть!".



Правда, чтобы добраться до заветной аллеи, многие преодолевают немалые расстояния. Парк еще вдалеке, а шагомер уже сигнализирует: "цель достигнута". Норма для взрослого - всего 10 000 шагов в день. Вот и приходится пермякам больше ходить. Но говорят, это полезно.