С 1 февраля прикамцы могут записать ребенка в школу через «Госуслуги»

В этом году родители дошкольников Пермского края смогут записать ребенка в школу с помощью единого портала госуслуг. Пока такую возможность получили только те, кто проживает за пределами Перми. В программе участвуют школы Кунгурского, Добрянского, Карагайского и других районов - всего 40 территорий. Для того, чтобы записать ребенка в первый класс на 2017-2018 учебный год, необходимо в разделе "Категории услуг" выбрать направление "Образование", далее - пункт "Запись в образовательное учреждение". На процедуру регистрации требуется в среднем около 20 минут.