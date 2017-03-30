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С 1 апреля по улице Макаренко пустят автобус №63

30 Марта 2017 13:28
С ближайших выходных 63-й автобусный маршрут будет проходить по реконструированной части улицы Макаренко.
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С 1 апреля по улице Макаренко пустят автобус №63
Со Средней дамбы (улицы Революции) автобусы уже не станут заворачивать налево, а проследуют прямо, до остановочного пункта «улица Макаренко», затем, через новую круговую развязку, на улицу Тургенева и до площади Дружбы. В обратном направлении 63-е автобусы также пойдут через Макаренко.  

Кроме того, с апреля меняется схема движения ещё трёх маршрутов. Так "шестёрки" от микрорайона Железнодорожный будут доезжать до Центрального ранка, а не "Драмтеатра", как сейчас. Другие автобусы с правого берега - "шестидесятые" - пойдут дальше Октябрьской площади - до Комсомольской.

Маршрут №54 продлевают до деревни Хмели, с изменением схемы в сторону микрорайона Парковый. Нововведения в городском департаменте дорог и транспорта объясняют предложениями, поступившими от пассажиров.
Метки: Автобус Маршрут Макаренко
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