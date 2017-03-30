С 1 апреля по улице Макаренко пустят автобус №63

Со Средней дамбы (улицы Революции) автобусы уже не станут заворачивать налево, а проследуют прямо, до остановочного пункта «улица Макаренко», затем, через новую круговую развязку, на улицу Тургенева и до площади Дружбы. В обратном направлении 63-е автобусы также пойдут через Макаренко.



Кроме того, с апреля меняется схема движения ещё трёх маршрутов. Так "шестёрки" от микрорайона Железнодорожный будут доезжать до Центрального ранка, а не "Драмтеатра", как сейчас. Другие автобусы с правого берега - "шестидесятые" - пойдут дальше Октябрьской площади - до Комсомольской.



Маршрут №54 продлевают до деревни Хмели, с изменением схемы в сторону микрорайона Парковый. Нововведения в городском департаменте дорог и транспорта объясняют предложениями, поступившими от пассажиров.