Рыбалка может стать платной

Для иностранцев рыбалка в российских водоёмах может стать платной. Впрочем, ограничениями для гостей из-за границы всё не заканчивается. Предлагается запретить любительский лов рыбы в местах массового отдыха людей и на пляжах. Кроме того, может появиться годовой лимит на вылов рыбы, а любители постоять с удочкой получат именное разрешение.



Новая редакция законопроекта полностью исключает возможность рыбачить ночью при свете фонаря и любого другого осветительного прибора. Подводная охота, в том числе с аквалангом, тоже выпала из правового поля. Не исключено, что под запрет попадут и различные локаторы и эхолоты, которые рыбаки используют для слежения за подводной фауной.