Рыбалка может стать платной
14 Февраля 2017 17:30
Новую версию законопроекта «О любительском рыболовстве» представил федеральный Минсельхоз.
Для иностранцев рыбалка в российских водоёмах может стать платной. Впрочем, ограничениями для гостей из-за границы всё не заканчивается. Предлагается запретить любительский лов рыбы в местах массового отдыха людей и на пляжах. Кроме того, может появиться годовой лимит на вылов рыбы, а любители постоять с удочкой получат именное разрешение.
Новая редакция законопроекта полностью исключает возможность рыбачить ночью при свете фонаря и любого другого осветительного прибора. Подводная охота, в том числе с аквалангом, тоже выпала из правового поля. Не исключено, что под запрет попадут и различные локаторы и эхолоты, которые рыбаки используют для слежения за подводной фауной.
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