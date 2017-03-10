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Русская Православная церковь будет отмечать День Святого Патрика

10 Марта 2017 12:04
9 марта 2017 года месяцеслов РПЦ пополнился именами сразу нескольких святых.
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Русская Православная церковь будет отмечать День Святого Патрика
9 марта 2017 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить в месяцеслов имена следующих святых:

  1. священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших (2/15 июня; 177 г.);
  2. мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских (2/15 июня; 177 г.);
  3. мученика Епиподия Лионского (22 апреля / 5 мая; ок. 177 г.);
  4. мученика Александра Лионского (24 апреля / 7 мая; ок. 177 г.);
  5. священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского (29 ноября / 12 декабря; III в.);
  6. мученика Виктора Марсельского (21 июля / 3 августа; ок. 290 г.);
  7. мученика Албана Британского (22 июня / 5 июля; III — нач. IV вв.);
  8. святителя Гонората, епископа Арльского (16 января / 29 декабря; 429 г.);
  9. cвятителя Германа, епископа Осерского (31 июля / 13 августа; 448 г.);
  10. преподобного Викентия Леринского (24 мая / 6 июня; до 450 г.);
  11. святителя Патрикия, просветителя Ирландии (17/30 марта; после 460 г.);
  12. святителя Лупа, епископа Труа (29 июля / 11 августа; 479 г.);
  13. преподобной Женевьевы Парижской (3/16 января; 512 г.);
  14. святителя Германа, епископа Парижского (28 мая / 10 июня; 576 г.);
  15. преподобного Прокопия, игумена Сазавского (16/29 сентября; 1053 г.).

Например, День Святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В Канаде этот праздник лоббирует фирма Гиннесс. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.

Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия Ирландии в целом. Торжества в день святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зелёной одежды или трилистников. Христиане в этот день также посещают церковные службы. В этот день смягчаются ограничения, связанные с постом, и разрешается употребление алкоголя.

В частности, День Святого Патрика регулярно упоминается в криминальном триллере Троя Даффи "Святые из Бундока" ("Святые из трущоб"). 
Метки: РПЦ
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