Подготовка к Рождеству

Хозяйка кухни Лидия Соколова и ее подруга - российские немки. Это их предки переехали работать в страну на ПМЖ по приглашению Екатерины, а в 20 веке репрессии загнали их родителей на Урал. Где рождество праздновалось тайком, религиозный праздник был под запретом.



Лидия ЖЕЛЯЕВА (ШПАН):



- Рождество мы начали справлять где-то в 50-е годы более или менее легально. Раз мы жили в бараках, то нас собирали в самой большой комнате. Ёлку могли поставить, а могли не поставить. В середине 50-х разрешили ставить. Мы - дети самостоятельно ходили в лес.



Традиции оказались сильней всех судьбоносных потрясений, мало того, быть может, и помогли их пережить. Поэтому и мясной штрудель, и ривель кухен, и печеные яблоки с орехами из века в век, из года в год в Рождество появляются на праздничном столе. Гастрономическое доказательство преданности культурному коду. И пусть внуки Тая и Матвей немцы только по бабушке, но торжество по полной программе - рассчитано главным образом на них. Волшебное действо с назидательным уклоном. Дети сами делают рождественские открытки для своих родных. Мастерят ёлочные украшения. Учат к празднику стихи. Ведь Дед Мороз с подарками приходит только к прилежным ребятам.



В рождественские выходные вся семья пойдет в церковь. Где уже полным ходом идут приготовления к главному празднику года. В мастерской для прихожан готовят подарки. Плетеные корзинки с теплыми варежками и открытками сделанными вручную. В каждой - сердечное поздравление и рождественский десерт.



Скромная кирха постепенно превращается в живописную обитель радости. Белоснежные хризантемы уже разместились на алтаре. Стены храма опоясывают изумрудные ленты ёлочных веток. Свое место в глубине свода готова занять Вифлеемская звезда. Почти закончен библейский вертеп, где святой младенец и начнет свой человеческий путь. В творческой мастерской храма к Рождеству готовятся задолго до события, чтобы праздник получился по-настоящему красивым.



Рождество в кирхе отметят почти по-семейному. Не только потому, что для пастыря - прихожане - его дети. Протестантов ведь действительно в Перми немного. Поэтому все знают друг друга в лицо. Впрочем, эти дни - заметный повод - всему миру вспомнить старую библейскую истину - несмотря на разницу культур, все люди - братья и сестры, хотя бы потому, что мы все дети этой планеты.