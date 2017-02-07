Родители пермских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

Они прошли всё: огонь, воду и металлодетектор. Оказалось, сдать экзамен по русскому - не так уж и сложно, особенно, когда процедура знакома. Сегодня в стране объявлен "Единый день сдачи ЕГЭ для родителей". Взрослые испытывают на себе все этапы итоговой аттестации: от регистрации до получения результатов. Во всероссийской акции принимают участие 50 регионов страны. И Пермский край - не исключение.



Елизавета АНИСИМОВА, ученица школы № 22:



- Наши папы и мамы могут вместе с нами пройти этот экзамен, смогут прочувствовать эту атмосферу ЕГЭ, понять, что нас все-таки ждёт в конце учебного года. Я считаю, что это очень объединяет родителей и детей. Они смогут нам помочь поддержать нас. Утешить перед экзаменом!



Никаких шпаргалок и сотовых телефонов! Правила - те же, что и на настоящем экзамене. Конечно, родителям и детям хотелось бы вместе сесть за парту, но на ЕГЭ подсказывать друг другу запрещается. Каждый пишет сам за себя.



Единственное отличие этого экзамена от настоящего в том, что на ЕГЭ по русскому языку школьникам дается 3 часа. У родителей - только час. Соответственно и заданий - меньше. И тем не менее, взрослые готовились. Министр образования Пермского края Раиса КАССИНА тоже накануне вспоминала грамматику и синтаксис, хотя оценка здесь не главное.



Раиса КАССИНА, министр образования и науки Пермского края:



- Мы хотим показать родителям, как пройти этот путь. Видят, не видят они эти трудности, которые есть. Как выглядят задания, чтобы они потом могли понять, насколько трудны будут задания для своего ребенка. Вот и всё. ЕГЭ - это просто, если говорить об организации. ЕГЭ - это не просто, если говорить о содержании.



Гостям демонстрируют так называемый "секьюрпак", по сути сейф-пакет, и в присутствии участников распечатывают контрольно-измерительные материалы. На ЕГЭ учтены все меры безопасности. В этом родители смогли лично убедиться. Здесь всё по-честному!