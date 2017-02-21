Работа для молодежи: как заработать летом в Перми

Объявления о подработке для подростков на время каникул предлагают совершенно различные вакансии под любые умения и уровень дохода. Впрочем, выбирать работу подросткам эксперты все же советуют, ориентируясь не только на модное название и возможный заработок.



Первое, на что стоит обращать внимание - наличие официального договора, который предлагают далеко не все работодатели. Один из вариантов официального трудоустройства - обратиться в отделение центра занятости по месту жительства. Ежегодно в Перми с ним сотрудничает до 30 организаций, которые предоставляют более тысячи вакансий для несовершеннолетних.



Ольга ГЛАДЫШЕВА, начальник отдела программ трудоустройства, обучения и информирования населения центра занятости населения г. Перми:



- В основном это благоустройство территорий в летнее время, работа вожатыми, курьерские работы, работа администратора. Детишки работают сортировщиками, разносчиками писем. Заработок подростка складывается из двух частей - поддержка, которую выплачивает центр занятости - 977 рублей. А вторая часть - зарплата, которую платит работодатель.



В среднем получается порядка 15 тысяч рублей в месяц - на мороженое точно хватит. А то и на телефон или другой желанный гаджет. В центр занятости можно обращаться с 14 лет. Чтобы подать заявление при себе необходимо иметь паспорт и открытый счет в банке. Для граждан 14-15 лет - письменное согласие родителей.



Не только подзаработать, но и организовать свой досуг подростки могут, записавшись в отряды мэра. Сюда принимают ребят в возрасте от 14 до 25 лет.



Ирина СТРЕЛКОВА, заместитель начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми по экономической деятельности:



- Молодые люди занимаются не только благоустройством и озеленением города, но и осуществляют доставку корреспонденции, создают арт-объекты, работают в качестве журналистов, аниматоров, краеведов, библиотекарей и многих других направлениях. Материальные вознаграждения участники проекта получают по итогам смены, продолжительность которой составляет 10 дней и 3 часов ежедневно.



Все это время молодые люди обеспеченны питанием, спецодеждой. Для них организуется культурная программа с экскурсиями, посещением музеев и выставок. И несмотря на то, что заработать за 1 смену можно всего до 900 рублей, организация культурного досуга привлекает более 5 тысяч молодых людей ежегодно. Прием заявок во Дворце Молодежи, в ТОСах и районных администрациях стартует уже 1 апреля. Так что возможностей приобщиться к труду и заработать у подростков в Перми есть, было бы желание. И знание своих прав и обязанностей, чтобы первый трудовой опыт не вышел комом.