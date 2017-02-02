Продолжительность жизни в Прикамье увеличится

При этом доля людей преклонного возраста увеличится с нынешних 45% до 60%-ти. Такой прогноз делают аналитики, подготовившие "Российский Демографический лист-2016". Стоит отметить, что при этом практически не изменится общая численность населения Прикамья.

При этом некоторые эксперты говорят, что вопреки многочисленным прогнозам общая численность населения в России не сократится и останется на прежнем уровне. Это произойдет в первую очередь не за счет миграции и увеличения рождаемости, а благодаря тому, что увеличится общая продолжительность жизни и сократится смертность. Но полагать, что демографический кризис позади - преждевременно, считают специалисты. Мнение директора Института социального анализа и прогнозирования приводит "Российская газета".Татьяна МАЛЕВА, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС:- Говорить о том, что прогнозируемое к 2030 году прекращение убыли населения - это конец демографического кризиса, я бы не стала. Напротив, мы попадаем в новую демографическую ловушку, обусловленную долговременными демографическими волнами. Новая стадия кризиса будет обусловлена все усиливающимися диспропорциями работающего и неработающего населения. Мы стоим на пороге драматического сокращения доли трудоспособного населения. Сможет ли российская экономика поддержать рост при таком уменьшении числа работающих? Такого в мирное время не проходила еще ни одна страна. В первую очередь нас ожидает обострение кризиса на рынке труда.Специалисты считают, что Россия сможет выйти из демографического кризиса лишь тогда, когда для наших сограждан 3 ребенка в семье - станет нормой.