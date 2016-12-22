Продажа электронных проездных в Перми начнется с 23 декабря
21 Декабря 15:40
Продажи электронных льготных проездных в краевой столице стартуют 23 декабря. Договор на оказание услуг по распространению электронных карт уже заключен.
При покупке нового проездного необходимо первичное заполнение заявления по выдаче льготной электронной карты. Стоимость карточки лимитом в 90 поездок составит 1090 рублей. Воспользоваться ей смогут школьники, студенты и пенсионеры.
Илья ДЕНИСОВ, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми:
- С 23 декабря начинается продажа в тех же самых точках распространения бумажных проездных. Режим работы надо будет уточнять в пунктах выдачи, потому что центральные офисы работают в субботу, в том числе. 4,5 и 6 января также будут работать.
Напомним, ограничение по числу поездок вводится с 1 января. После марта 2017 года возможно разделение льготных документов на три вида – на 60, 90 и 120 поездок.
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