Продажа электронных проездных в Перми начнется с 23 декабря

При покупке нового проездного необходимо первичное заполнение заявления по выдаче льготной электронной карты. Стоимость карточки лимитом в 90 поездок составит 1090 рублей. Воспользоваться ей смогут школьники, студенты и пенсионеры.



Илья ДЕНИСОВ, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми:



- С 23 декабря начинается продажа в тех же самых точках распространения бумажных проездных. Режим работы надо будет уточнять в пунктах выдачи, потому что центральные офисы работают в субботу, в том числе. 4,5 и 6 января также будут работать.



Напомним, ограничение по числу поездок вводится с 1 января. После марта 2017 года возможно разделение льготных документов на три вида – на 60, 90 и 120 поездок.