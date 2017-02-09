Приватизацию продлили навсегда

Процедуру не отменят, как предполагалось ранее 1 марта 2017 года. По словам экспертов, новые поправки, в первую очередь, затрагивают интересы лиц, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья.



Станислав ОСТРОВСКИЙ, юрист:



- У нас у каждого гражданина РФ есть право на приватизацию. Право это устанавливается единожды. Если лицо когда-либо правом воспользовалось, то, соответственно, повторно этим правом воспользоваться нельзя. Права тех людей, которые проживают в ветхом или аварийном жилье, сейчас защищаются. Они могут ждать, пока им предоставят в замен жильё, если их будут расселять и у них не будет ограничений с приватизацией и, когда их переселят, они уже смогут приватизировать новое жильё. И таким образом они получат в собственность уже новое жильё.



По данным Росстата, на конец 2014-го в нашей стране неприватизированными оставалось около 20% жилого фонда, в Перми до сегодняшнего дня всего лишь - 2%! При этом на территории нашего города количество желающих перевести недвижимость в собственность на протяжении последних лет снижается - в среднем, каждый год в 2 раза.



Светлана ЛЫКОВА, начальник отдела Индустриального района г. Перми Управления Росреестра по Пермскому краю:



В прошлом году, по сравнению с 15-м годом, зарегистрировано прав по договору приватизации было меньше почти в 2 раза. Если в 15-м году - 18 тысяч с небольшим, то в 16-м году уже 9 тысяч. Наверно, это ещё и потому, что идёт спад общей экономической ситуации, соответственно, снижается количество зарегистрированных прав - ограничение обременения небольшое в 16-м году зарегистрировано меньше на 6,5%, чем в 15-м.



Как отмечают в городской администрации, в конце 2016-го и начале 2017-го в связи с тем, что граждане ждали окончания бесплатного перевода жилья в собственность, количество обращений на приватизацию возросло в 3 раза. Впрочем, со вступлением новых поправок в силу эксперты прогнозируют обратную тенденцию. Как бы то ни было, тем, кто ещё не зарегистрировал права на свои квадратные метры, специалисты напоминают: помимо привилегий, закон на владельцев недвижимости накладывает немало материальных обязанностей: например, уплату налога и взносов на капремонт.