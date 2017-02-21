"Пошли на некоторые риски": Ледовый городок в Перми откроют 23 февраля

Открыть ледовый городок планируют 23 февраля. Он проработает до конца этой недели.



Екатерина АСКАРОВА, генеральный директор Агентства социокультурных проектов:



- В эти дни с 23 по 26 погода будет плюсовая. Но учитывая финал работы городка, мы пошли, скажем так, на небольшие риски. Сейчас готовимся принять жителей Перми в плюсовые температуры, но для этого плановые работы по реконструкции усилены.



В целях безопасности придется демонтировать некоторые из уже растаявших фигур. Например, входную группу. При этом, основные горки, полюбившиеся пермякам, останутся в целости.



Екатерина АСКАРОВА, генеральный директор Агентства социокультурных проектов:



- Точно сохранится большая горка "Улитка", горка "Древо жизни". И все объекты, а их 14, которыми пользуются маленькие детки, эти объекты все в полной возможности эксплуатации, там рисков нет. Те объекты, которые представляют риски, они просто будут выгорожены. Ими можно будет только любоваться.



Всего за время работы ледовый городок посетили более 370 тысяч человек. Это в разы больше, чем в прошлые годы. В планах у городских властей за грядущие праздники встретить более 50 тысяч гостей.