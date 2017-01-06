Полиция Перми ищет женщину, забравшую чужие деньги из банкомата

Сотрудник уголовного розыска:



- Установлено, что ещё в ноябре прошлого года потерпевшая, находясь в отделении банка по улице Крупской, проводила операцию по банковской карте. После того как она отошла от терминала - произошла выдача наличных в сумме 3.000 рублей. Это заметила гражданка, стоящая позади заявительницы. Она похитила денежные средства и скрылась с места происшествия.



Стоит отметить, что подобные случаи происходят периодически. Деньги, выданные банкоматом, но которые вовремя не забрали, через некоторое время поступают автоматически обратно. Если же их забирает кто-то другой - это считается кражей, то есть тайным хищением чужого имущества. Законодатель предусматривает за это наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.



Если вам что-либо известна личность данной женщины, просьба сообщить об этом по телефону (342) 218-86-43, 218-86-10 или "02".